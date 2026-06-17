Армения утвердила кредит от Франции на 100 млн евро

Ереван утвердил получение кредита от Франции на 100 млн евро. Средства пойдут на модернизацию оросительной системы.

Власти Армении юридически оформили получение кредита на 100 млн евро от Франции. Средства пойдут на строительство и модернизацию оросительных систем.

Сообщается, что 70% этой суммы будет потрачено на софинансирование кредитной программы Всемирного банка. Треть займа будет направлена на оросительные системы в Сюникской области. В рамках проекта планируется переустройство оросительной системы с заменой насосов на самотек в целях экономии энергии.

Отметим, что Париж выдаст кредит на 22 года, ставка плавающая. Также Ереван получит грант от Евросоюза в размере 12,5 млн евро, который будет направлен на финансирование технических консультаций.