Вестник Кавказа

Армения утвердила кредит от Франции на 100 млн евро

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван утвердил получение кредита от Франции на 100 млн евро. Средства пойдут на модернизацию оросительной системы.

Власти Армении юридически оформили получение кредита на 100 млн евро от Франции.  Средства пойдут на строительство и модернизацию оросительных систем. 

Сообщается, что 70% этой суммы будет потрачено на софинансирование кредитной программы Всемирного банка. Треть займа будет направлена на оросительные системы в Сюникской области. В рамках проекта планируется переустройство оросительной системы с заменой насосов на самотек в целях экономии энергии. 

Отметим, что Париж выдаст кредит на 22 года, ставка плавающая. Также Ереван получит грант от Евросоюза в размере 12,5 млн евро, который будет направлен на финансирование технических консультаций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
945 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.