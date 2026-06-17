Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о ноте протеста, которую Москва направила Еревану в связи с осквернением мемориала Героям Великой Отечественной войны в Гюмри.

РФ передала Армении ноту протеста в связи с осквернением мемориала Героям Великой Отечественной войны в Гюмри, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой"

– Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что российская сторона направила ноту протеста Еревану.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что к ликвидации последствий и восстановлению памятника сразу же присоединились военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри. Комментарий прозвучал и от посольства РФ в Ереване.

Она добавила, что в Москве знакомы с информацией соответствующих армянских органов о том, что подозреваемый задержан, и высоко оценила этот факт.

"И рассчитываем, что справедливость восторжествует, и противоправные действия, которые вызвали острое неприятие у общественности наших двух стран, повлекут должное наказание"

– Мария Захарова