Пашинян заявил о планах по урегулированию ситуации с ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении решить накопившиеся проблемы в рамках ЕАЭС и искать новые рынки для сбыта продукции. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.
Глава правительства республики подтвердил, что Армения продолжает работу над урегулированием текущих вопросов, и сообщил о намерении лично принять участие в предстоящем заседании межправительственного совета ЕАЭС.
"Предусмотрено заседание межправительственного совета ЕАЭС, и я приму участие в этом заседании и буду заниматься проблемами. Я и сегодня занимаюсь. Институты ЕАЭС работают, то есть это текущие процессы, и в этих процессах я буду участвовать"
- Никол Пашинян
Также он отметил, что власти республики готовы оказывать содействие экспортерам, чья продукция полностью соответствует установленным стандартам качества и подчеркнул, что правительство Армении больше не будет предоставлять бизнесу отсрочки для приведения продукции в соответствие с фитосанитарными нормами.
Напомним, Россельхознадзор с конца мая поэтапно ограничил поставки из Армении цветов, овощей, зелени, ягод, фруктов, картофеля и сухофруктов. Ведомство также приостановило сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для российского рынка.