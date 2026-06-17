Пашинян заявил о планах по урегулированию ситуации с ЕАЭС

Власти Армении намерены урегулировать возникшие в ЕАЭС разногласия и проработать шаги по взаимодействию с партнерами на фоне экспортных ограничений со стороны РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении решить накопившиеся проблемы в рамках ЕАЭС и искать новые рынки для сбыта продукции. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.

Глава правительства республики подтвердил, что Армения продолжает работу над урегулированием текущих вопросов, и сообщил о намерении лично принять участие в предстоящем заседании межправительственного совета ЕАЭС.

"Предусмотрено заседание межправительственного совета ЕАЭС, и я приму участие в этом заседании и буду заниматься проблемами. Я и сегодня занимаюсь. Институты ЕАЭС работают, то есть это текущие процессы, и в этих процессах я буду участвовать"

- Никол Пашинян

Также он отметил, что власти республики готовы оказывать содействие экспортерам, чья продукция полностью соответствует установленным стандартам качества и подчеркнул, что правительство Армении больше не будет предоставлять бизнесу отсрочки для приведения продукции в соответствие с фитосанитарными нормами.

Напомним, Россельхознадзор с конца мая поэтапно ограничил поставки из Армении цветов, овощей, зелени, ягод, фруктов, картофеля и сухофруктов. Ведомство также приостановило сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для российского рынка.