В Россельхознадзоре объяснили запрет на поставки сельхозпродукции из Армении

Россельхознадзор назвал причиной ограничений на импорт сельхозпродукции из Армении в Россию отсутствие надлежащего контроля качества.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ограничения на поставки сельхозпродукции из Армении связаны с отсутствием эффективного контроля качества со стороны Армении. Об этом глава ведомства сообщил в интервью "Российской газете".

​Он пояснил, что множество мелких фермеров в республике выращивают продукты на экспорт, при этом в цепочке между производством и отгрузкой почти нет системы внутреннего контроля.

"Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики"

- Сергей Данкверт

​По словам Данкверта, решение о введении ограничений опирается на многолетнюю историю работы с предприятиями Армении. Главным основанием для запрета стали результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и статистика выявленных нарушений.

​Ограничения начали действовать с 12 июня. Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Мера также распространяется на транзит этих грузов через территорию России в другие государства–члены ЕАЭС. Под запрет попали любые растительные товары, включая свежие овощи, фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты и цветы.