ANAMA за неделю очистила от мин почти 1,7 тыс га освобожденных территорий

Специалисты ANAMA очистили от мин почти 1,7 тыс га освобожденных территорий Азербайджана и обезвредили более 400 взрывоопасных предметов за минувшую неделю.

На освобожденных территориях Азербайджана с 22 по 28 июня саперы очистили от мин и боеприпасов 1 696,11 га земель. Об этом сообщает Агентство по разминированию.

​В ходе поисковых работ профильные специалисты обнаружили и обезвредили 37 противотанковых, 36 противопехотных мин, а также 329 неразорвавшихся боеприпасов.

​Операции по разминированию проходили в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Газахском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди.

​Мероприятия по очистке земель проводились совместными усилиями сотрудников ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и четырех частных компаний.