Вестник Кавказа

Детский летний клуб впервые запустили на Архызе

Детский летний клуб впервые запустили на Архызе
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В этом сезоне на курорте Архыз впервые начал работать летний клуб для детей. Мероприятия клуба рассчитаны на туристов в возрасте 7-13 лет.

Детский клуб "Архызенок" создали на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба курорта.

"Впервые открыл свои двери детский летний клуб "Архызенок", предлагающий специальную программу досуга для детей от 7 до 13 лет. Под присмотром опытных инструкторов ребята занимаются трекингом, участвуют в мастер-классах, изучают природу Кавказского региона и активно проводят время на природе"

– гендиректор Архыза Роман Киранчук

Кроме того, на курорте дети могут посетить контактный парк альпак, гончарную мастерскую, покататься на высокогорных качелях. Также доступны такие активности, как веревочный парк, детский скалодром, тюбинг, детские квадроциклы и горные конные прогулки.

Ранее в Крыму объявили об отмене приема детей в лагеря, пансионаты и другие туристические объекты до конца летнего сезона.

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