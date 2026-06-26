США и Иран договорились прекратить обмен ударами – СМИ

Вашингтон и Тегеран условились остановить обмен ударами, на 30 июня запланирована новая встреча по Ормузу.

США и Иран пришли к договоренности о прекращении ударов и проведении раунда консультация в Дохе 30 июня, поделился со ссылкой на источники журналист портала Axios Барак Равид.

"По словам американского чиновника высокого ранга, США и Иран договорились прекратить наносить удары друг по другу, поскольку обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать свои разногласия по поводу Ормузского пролива"

– Барак Равид

Отмечается, что изначально встреча должна была пройти в Швейцарии, а ее темой должна была быть иранская ядерная программа, но события последних дней привели к изменению как места встречи, так и основной темы переговоров.

Источник Равида добавил, что во встрече в Дохе будет участвовать глава технической группы со стороны США Ник Стюарт.