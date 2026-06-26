Отели Крыма продолжают принимать туристов на фоне массовой отмены туров – РСТ

Гостиницы Крымского полуострова стабильно принимают отдыхающих, несмотря на существенное падение числа новых бронирований и массовые отмены ранее купленных путевок сообщили в РСТ

В Крыму отели и гостиницы продолжают обслуживать гостей без перебоев, несмотря на снижение спроса и проблемы с инфраструктурой. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Эксперт РСТ, директор крымского туроператора "Турэтно" Андрей Пылов уточнил, что из-за точечных отключений электричества на 3-7 часов отели используют генераторы, при этом проблем с доставкой продуктов нет, а правительство обещает стабилизировать ситуацию за две-три недели.

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин подтвердил отсутствие перебоев с продовольствием. При этом он отметил ограничения по доступности топлива для генераторов и аннуляцию 70% забронированных туров на ближайшие даты.

Директор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов рассказал, что загрузка объектов сети упала со 100% до 65%. Резкий спад бронирований на 30% произошел из-за трудностей с бензином, однако позже наметился небольшой рост, а снабжение едой идет стабильно.

Главной проблемой отрасли представители бизнеса называют резкое сокращение новых заявок и необходимость возвращать деньги за отмененные туры.

На этом фоне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 23 июня сообщил, что правительство совместно с Минобороны защищает транспортное сообщение с полуостровом и уже проработало меры поддержки турбизнеса.