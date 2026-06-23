В Крыму на фоне введения режима ЧС находятся до 200 тыс туристов — АТОР

Несмотря на введение режима ЧС регионального уровня в Крыму, где сейчас находятся до 200 тыс туристов, полуостров остается полностью открытым для свободного отдыха всех приезжающих.

В Крыму в связи с введением режима чрезвычайной ситуации регионального характера сейчас находятся от 150 до 200 тыс туристов, из которых организованных не более 30-40 тыс. Данную статистику привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты ассоциации ведут непрерывный мониторинг ситуации, а организованные группы остаются на связи со своими туроператорами. Поскольку 80% отдыхающих приехали в регион на личном транспорте, они могут уехать домой в любой момент.

Для тех, кто прибыл на поезде и хочет завершить поездку раньше запланированного срока, компания "Гранд Сервис Экспресс" предусмотрела рейсы из Керчи.

Действующий в Крыму режим ЧС позволяет местным властям оперативно менять планы работы предприятий и использовать транспорт организаций для спасательных работ. Данные меры подразумевают возможность ограничения въезда в отдельные районы полуострова, запрет на посещение лесов и прибрежных зон, а также проведение обязательной эвакуации отдыхающих.