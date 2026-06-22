Вестник Кавказа

В Крыму до сентября запретили детские спортивные мероприятия

В Крыму до сентября запретили детские спортивные мероприятия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 22 июня по 1 сентября в Крыму полностью приостановлены все детские тренировки, соревнования и выезды юных спортсменов, что обусловлено текущей обстановкой в самом регионе.

В Республике Крым объявили о временном запрете на проведение тренировок для лиц до 18 лет, турниров, первенств и чемпионатов в регионе. Об этом сообщила министр спорта региона Ольга Торубарова.

Ограничение касается учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений, а также проведения физкультурно-спортивных мероприятий, первенств, чемпионатов и кубков.

Кроме того, прекращается организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях как в самом Крыму, так и за его пределами. Ограничения действуют до особого распоряжения.

Напомним ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня приостановлено бронирование, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления на территории республики. Ограничение действует также до 1 сентября.

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