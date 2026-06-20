В Крыму отменили детский отдых до 1 сентября

Прием детей в лагеря и санатории Крыма приостанавливается до 1 сентября, сообщили сегодня власти региона. Туроператоры подбирают альтернативные направления.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня, что регион останавливает прием детей на отдых до осени.

"На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики"

– Сергей Аксенов

Он уточнил, что соответствующий указ размещен на официальном портале правительства Крыма.

Детский туризм поставлен на стоп не только в санаториях и детских лагерях, но и в иных средствах размещения для участия в туристических и других мероприятиях.

"Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности"

– Сергей Аксенов

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что туроператоры подбирают альтернативные варианты, в том числе отдых в Краснодарском крае.

"В настоящее время туроператоры находятся на связи с родителями… В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления. В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов"

– РСТ