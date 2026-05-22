Маршруты всех поездов в Крым сокращены до Керчи с 20 июня

Компания "Гранд сервис экспресс" объявила об изменении графика движения всех поездов, следующих в Крым и обратно, из-за временного перекрытия участка железной дороги.

Расписание маршрутов поездов, следующих в Крым и из него, изменилось, и с 20 июня станция Керчь станет конечной точкой маршрута для всех рейсов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи"

- сообщение

Отметим, что ранее, с 10 июня, часть составов уже была переведена на укороченный маршрут, однако теперь эти ограничения распространяются на все без исключения поезда, включая те, что прежде следовали до Феодосии, Симферополя и Севастополя.

Пассажиров будут перевозить автобусами от и до станции Керчь-Южная. Изменения в движении поездов вызваны необходимостью временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги для проведения ремонтных работ.