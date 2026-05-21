На поезда в Крым на середину июня распродано более 90% билетов

Ассоциация туроператоров (АТОР) зафиксировала распродажу более 91% билетов на поезда в Крым на середину июня 2026 года. Об этом сообщается в опубликованном сообщении.

Из доступных на июнь билетов из Москвы в Крым 93% составляют верхние полки в купе. Места до Севастополя на середину месяца полностью распроданы, а направления на Евпаторию и Феодосию остаются в жестком дефиците.

На середину июля в продаже осталось только 2% билетов. Из этого объема 67% приходится на купе, а 32% на плацкарт. В обоих вариантах пассажирам предлагают преимущественно верхние полки.

Стоимость проезда одного человека составляет от 6,6 тыс до 7,3 тыс рублей за плацкарт и от 11 тыс до 21 тыс рублей за купе.

В новом поезде "Таврия" до Феодосии на отдельные даты пока свободны до 33% мест в июне и до 12% мест в июле.

На летний период в Крым заявлены 25 поездов из 15 российских городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Минеральные Воды, Омск, Пермь, Владикавказ, Псков, Мурманск, Архангельск, Челябинск, Оренбург, Смоленск, Белгород и Таганрог. Составы следуют до Симферополя, Севастополя, Феодосии и Евпатории.

По оценкам АТОР, в текущем году распределение туристического потока не изменится. Для поездки в Крым личные автомобили выберут около 75% путешественников. На поездах на полуостров доберутся от 24 до 26% отдыхающих, при этом последние два года востребованность железнодорожных маршрутов постепенно снижается.