В Крыму ожидают активный рост турпотока в высокий сезон

Турпоток в Крым в текущем году вырастет на 10%, такое заявление сделал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Как он отметил, такой прогноз ожидаем в связи с данными о раннем бронировании местных средств размещения на предстоящий курортный сезон.

"Ожидания более 10% роста курортной сферы к прошлому году. Этот прогноз основывается на количестве бронирований. Это подтвержденные данные"

– Владимир Константинов

Председатель Государственного совета отметил, что развитие курортной сферы очень важно для обеспечения экономики полуострова.

В частности, такое развитие обеспечивается активным ростом туристического потока, подчеркнул Константинов.

Также он отметил, что к началу высокого сезона в регионе будут работать 1112 средств размещения.

К лету на полуострове уже готовы более 300 пляжей, а также "486 турмаршрутов и 212 объектов показа", рассказал он.