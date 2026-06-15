Премьер Израиля хочет сформировать новое национальное правительство

Выборы в парламент пройдут в Израиле ближайшей осенью. Не так давно действующий премьер подтвердил свое намерение участвовать в них.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается после парламентских выборов сформировать широкое национальное правительство. Об этом заявил он сам, выступая на пресс-конференции.

"Я намерен сформировать широкое национальное правительство"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что это позволит им достичь согласия между собой.

"Это – не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий. Только так мы сможем достичь согласия между собой"

– израильский премьер

Очередные выборы в парламент Израиля должны состояться 27 октября 2026 года. Две недели назад Нетаньяху сообщил, что будет участвовать в них и рассчитывает одержать победу.