Тренер Шары Буллета Гор Азизян рассказал, как его встретили в Баку

Гор Азизян, тренер бойца MMA из России Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) поделился своими впечатлениями от Баку, куда он приехал на турнир UFC Fight Night.

Прекрасный прием был оказан в Баку тренеру российского бойца Шарабутдина Магомедова, которого называют Шара Буллет, Гору Азизяну, об этом он сам рассказал журналистам.

По его словам, он нисколько не боялся того, что его могут не пустить в Азербайджан.

"Хотя мне все говорили, что меня убьют тут или арестуют. Но я в себе уверен. Я тренер. Спорт вне политики"

– Гор Азизян

Тренер напомнил, что уважение к спорту никуда не исчезало даже во время Великой Отечественной войны.

Азизян подчеркнул, что выступает за мир. Он отметил, что все, даже самые серьезные войны кончались подписанием мирных договоров. Он привел в пример историю отношений России и Турции, указав, что сейчас россияне ездят в Турцию на отдых, бизнесмены обеих стран активно сотрудничают, а Росатом строит в Турции АЭС.

Тренер добавил, что каждая страна с кем-нибудь воевала в прошлом, но думать надо прежде всего даже не о настоящем, а о будущем.

"Меня встретили в Азербайджане на лучшем уровне. Мне даже не дали в очереди стоять. На крутой машине привезли в отель"

– Гор Азизян

Он отметил, что такой прием встречает везде, куда бы ни прибыл со своими подопечными, передает "Матч ТВ".

Напомним, что завтра Шара Буллет сразится с бразильцем Мишелем Перейрой в со-главном бою UFC Fight Night в Баку.

В главном поединке вечера встретятся азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.