Вестник Кавказа

Центр знаний "Машук" готовит Форум кавказоведов

Канатная дорога на Машук
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В середине сентября Центр знаний "Машук" в Пятигорске проведет форум кавказоведов, в работе которого примут участие около 150 человек: на него соберутся опытные и начинающие эксперты по региону.

Пятигорский Центр знаний "Машук" в середине сентября примет форум кавказоведов, участниками станут около 150 человек, сообщил сегодня руководитель программ Центра Григорий Мхитарьян.

"С 14 по 18 сентября будет реализована наша ключевая программа по развитию российского Кавказа - форум "Российский Кавказ: история, современность и образ будущего", где мы соберем известных экспертов и тех экспертов, которые в начале своего исследовательского пути"

- Григорий Мхитарьян

В рамках форума пройдет несколько секций и круглых столов – именно они дают хороший практический результат, и те, кто два года назад впервые прошли программы форума, сейчас уже выступают в роли экспертов и сами создают медиапродукты, отметил Мхитарьян, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, сейчас в Центре знаний "Машук" проходит научно-образовательная программа "Кавказский диалог – 2026", которая завершится 3 июля. В ней участвуют свыше 100 участников из 10 стран.
 

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