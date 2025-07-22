РФ и Азербайджан договорились синхронизировать работу погранпунктов

Руководители таможенных служб России и Азербайджана приняли решение синхронизировать работу пропускных пунктов ради ускорения транзита и устранения пробок по итогам встречи в Дагестане.

В Дагестане состоялась встреча руководителя Таможенной службы РФ Валерия Пикалева и председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахина Багирова, где было решено синхронизировать работу пропускных пунктов.

Кроме того, планируется ускорить прохождение грузов в периоды сезонного увеличения трафика и предотвратить заторы на границе. Отдельной частью визита стал осмотр азербайджанской делегацией инфраструктуры, технического оснащения и пропускной способности российских терминалов "Яраг-Казмаляр" и "Тагиркент-Казмаляр".

В ходе переговоров было отмечено, что переходы "Самур - Яраг-Казмаляр" и "Ялама - Тагиркент-Казмаляр" выступают стратегически важными звеньями международного коридора "Север - Юг", играя определяющую роль в двусторонних экспортно-импортных операциях.

Напомним, в текущем году на азербайджано-российской границе был установлен исторический рекорд грузоперевозок, когда за сутки через терминалы проследовало 1396 автомобилей против пикового показателя в 1371 машину, зафиксированного в 2024 году.