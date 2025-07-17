РФ и Азербайджан осуществляют грузоперевозки без проблем

В последнее время никаких проблем при грузоперевозках между Россией и Азербайджаном не происходило, заявили в Баку, добавив, что их объем остается на прежнем уровне.

Россия и Азербайджан осуществляют грузоперевозки без каких-либо сложностей, рассказал генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков АР Кенан Гурбанов.

По его словам, никаких препятствий при перевозках не возникало. Сообщений от водителей о каких-либо проблемах не поступало. Объем перевозок не сокращался.

Генсекретарь ассоциации также отметил, что свыше половины международных грузоперевозок совершается по маршруту Иран − Россия. Гурбанов добавил, что в их реализации участвуют и азербайджанские, и российские перевозчики.