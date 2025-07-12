Осторожно, ФЕЙК: соцсети пытаются вбить клин между Россией и Азербайджаном

В некоторых социальных сетях тиражируется фейковая информация об отношениях Москвы и Баку, авторы которой пытаются вбить клин в отношения двух стран. Высказывания приписываются руководству Азербайджана.

В ряде аккаунтов социальных сетей появилась фейковая информация, приписываемая первому заместителю премьер-министра Азербайджана Ягубу Эйюбову, в котором отмечается, что Азербайджан якобы проводит агрессивную политику в отношении России.

Это заявление абсолютно не соответствует действительности – оно подготовлено с использованием технологии deepfake с помощью искусственного интеллекта и направлено на загрязнение информационной среды. Цель этой лжи - введение в заблуждение общественности со стороны определенных кругов, говорится в сообщении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA), передает АЗЕРТАДЖ.

Аналогичное фейковое заявление о российско-азербайджанских отношениях, содержащее вымышленные утверждения и оформленное с имитацией внешнего вида официального сайта президента Азербайджана, также распространяется якобы от имени помощника президента страны Хикмета Гаджиева.

"Призываем общество доверять только сведениям из официальных источников. Информацию, отражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от информационных агентств страны и других профессиональных медиасубъектов"

- MEDİA

В Агентстве граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов призвали всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда распространяются масштабные кампании, основанные на фейковой информации.