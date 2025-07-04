Неизвестные злоумышленники создали фальшивые видео с техникой deepfake, на которых представители Баку якобы сообщают о сбитом в России белорусском лайнере – Азербайджан заявил о фейковости этих роликов и призвал граждан доверять только официальным государственным органам и профессиональным СМИ.

Агентство MEDIA, азербайджанская структура по развитию медиа-среды, выступило с опровержением ряда фейковых видео, на которых представители руководства Азербайджана якобы сообщают о крушении лайнера из Беларуси, сбитого в небе над Россией.

Представители агентства, пояснили, что ролики, в которых можно узнать главу Минобороны Закира Гасанова и главу МИД Джейхуна Байрамова, были созданы неизвестными злоумышленниками с использованием нейросетей и техники deepfake, позволяющей создавать поддельные видео с лицами реальных людей.

В MEDIA подчеркнули, что эти фейковые видео – грубейший акт манипуляции общественным мнением, и призвали граждан доверять исключительно официальным сообщениям азербайджанских властей и профессиональным средствам массовой информации, а также быть бдительными во время информационной войны.

На лицо попытка некой внешней силы не дать российско-азербайджанским отношениям нормализоваться. Эти фейки нацелены на нанесение вреда обеим сторонам, ведь их эффект состоит не только в том, что в Азербайджане могли бы поверить в крушение белорусского самолета в России, но и в том, что в России недоброжелатели союзничества Москвы с Баку могли бы использовать их в своих целях.

Поэтому так важно, что официальный Баку оперативно опроверг фейки, направленные против связей России и Азербайджана: азербайджанские власти так же настроены на сохранение сотрудничества между странами, как и российские.