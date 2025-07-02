Кому выгоден российско-азербайджанский кризис?

Нынешние проблемы в отношениях России и Азербайджана не имеют внешнего происхождения: они образовались из-за недостатков в выстраивании союзнического взаимодействия двух стран – однако в них пытаются вмешаться внешние политические силы. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем сильнее будет деструктивное влияние этих сил на российско-азербайджанские связи.

Двусторонний кризис

Текущий кризис в отношениях России и Азербайджана имеет строго двустороннюю основу: Баку протестует против неполного исполнения Москвой своих обязательств по Декларации о союзническом взаимодействии, требуя наказания виновных в крушении самолета AZAL 25 декабря 2024 года и расследования обстоятельств жесткого задержания граждан в Екатеринбурге, во время которого братья Зияддин и Гусейн Сафаровы погибли, а еще два человека попали в реанимацию.



В стремлении Азербайджана добиться справедливого, соответствующего российским законам возмездия за эти трагические инциденты нет никакого внешнего фактора. Оно полностью исходит из принципа защиты государственного суверенитета, лежащего в фундаменте внешнеполитической стратегии Азербайджана: никому не позволено совершать противоправные действия против территорий Азербайджанской Республики и ее граждан, включая мигрантов в других государствах. Всякое преступление должно повлечь за собой законное наказание.



Когда такое преступление происходит в государстве, не имеющем тесных (юридически и фактически) отношений с Азербайджаном, Баку немедленно дает жесткую реакцию, как это было после теракта в азербайджанском посольстве в Тегеране – напомним, тогда дошло до эвакуации всей азербайджанской дипломатической миссии из иранской столицы. Только после полноценного расследования теракта и смертного приговора исполнителю азербайджанские власти вернули своих дипломатов в Тегеран.



В случае отношений с Россией, находящихся на уровне союзничества и стратегического партнерства, Баку ведет себя более мягко. Поэтому после крушения самолета AZAL с азербайджанской стороны были прямо высказаны ожидания по расследованию обстоятельств трагедии и наказанию виновных, но никаких немедленных ответных действий не последовало. Власти Азербайджана ждали больше месяца, после чего в знак несогласия с затягиванием с российской стороной расследования инцидента был закрыт Русский дом в Баку, чуть позже – упразднено представительство "Россия сегодня" в республике.



Возможно, в Москве посчитали, что после этих ответных мер Баку проблема крушения самолета AZAL была исчерпана, однако раздражающий фактор безнаказанности причастных к падению авиалайнера в российско-азербайджанских отношениях сохранился. Недооценка этого фактора в итоге довела до первого за десятилетия крупного кризиса в контактах двух стран на рубеже июня-июля 2025 года. Кризис был спровоцирован противоправными действиями правоохранителей против граждан Азербайджана и российских граждан азербайджанского происхождения в Екатеринбурге 27 июня, но в его основе лежит незакрытое дело о потерпевшем крушение рейсе Баку-Грозный. Баку по-прежнему ждет от Москвы суда над виновными в гибели пассажиров и экипажа этого рейса.

Разумеется, у Баку есть понимание, что задержания 27 июня были частью большой работы российских силовиков против криминалитета Екатеринбурга и Свердловской области, целью которой является не давление на те или иные этнические группы – подобной цели нет и не может быть во внутренней политике властей в таком многонациональном государстве, как Россия – а декриминализация региона. Однако власти Азербайджана, серьезно настроенные на защиту своего государственного суверенитета, своих граждан и соотечественников, не могли остаться в стороне, когда выяснилось, что обеспечение правопорядка ведется с нарушением российского законодательства в отношении азербайджанцев.



Важно, что при этом Баку не требует от Москвы ничего выходящего за рамки законности: в Азербайджане ждут только добросовестного исполнения российских законов и международных правовых норм. Азербайджанская Республика исходит из того, что ее стратегические партнеры и союзники будут относиться к ней действительно как к стратегическому партнеру и союзнику. Высокий уровень отношения должен подтверждаться практическими действиями, а не одной примирительной риторикой.

Уроки кризиса

Итак, в основе российско-азербайджанского кризиса лежат два трагических инцидента – крушение самолета AZAL 25 декабря 2024 года и неоправданная жесткость при задержании граждан в Екатеринбурге 27 июня 2025 года. Причиной его постепенного нарастания стало затягивание расследования первого инцидента, а причиной нынешнего всплеска – неготовность Москвы оперативно отреагировать на второй инцидент. То есть, это стоит подчеркнуть еще раз, проблема в отношениях двух суверенных государств возникла под действием исключительно двусторонних факторов. Ни Россию, ни Азербайджан никто к этому кризису не подталкивал извне, он сложился из-за неявного недостатка в отношениях двух стран – при выстраивании союзнического взаимодействия не были учтены потенциальные форс-мажоры, а значит, не были проработаны сценарии совместной реакции Москвы и Баку на такие конфликтогенные события.



В результате этой недоработки линию взаимодействия после всплеска кризиса пришлось создавать в экстренных условиях. Поскольку у кризиса не было фундаментальных причин – ни интересы России в сотрудничестве с Азербайджаном, ни интересы Азербайджана в сотрудничестве с Россией, ни внешнеполитические стратегии двух стран не изменились – после первого шока, что такая проблема в российско-азербайджанских контактах вообще возможна, пришло понимание, что достичь урегулирования при должной политической воле совсем не трудно. Такая воля, как продемонстрировали заявления Кремля и МИД РФ, есть, Москва дорожит связями с Баку и не хочет допустить их ослабления. Россия и Азербайджан – по-прежнему стратегические партнеры и союзники, и ничто не должно мешать их дружественному сотрудничеству.



Россия оперативно передала Азербайджану тела погибших в инциденте в Екатеринбурге братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором АР Кямраном Алиевым. Опять же, важно понимать, что на этом кризис нельзя считать исчерпанным – Баку все так же ждет, когда Москва закончит расследование крушения самолета AZAL и начнет расследование обстоятельств задержания граждан в Екатеринбурге 27 июня. Без этого полноценно нормализовать контакты не удастся; без наказания в России виновных в гибели и страданиях азербайджанских граждан и их соотечественников отношения останутся натянутыми, несмотря на глубинную заинтересованность обоих государств в тесном взаимовыгодном сотрудничестве.

Qui prodest?

Хотя речь идет о двустороннем кризисе, но пока он не урегулирован по существу, в него будут стараться вмешать третьи стороны – все те политические игроки, для кого неприемлемо союзническое взаимодействие России и Азербайджана. Это крайне важный фактор, дополнительно мотивирующий решить проблему здесь и сейчас, а не откладывать ее на потом, как уже было отложено расследование крушения самолета AZAL. Трещин в российско-азербайджанских связях еще нет, однако они могут появиться, если ничего не делать для нормализации – и тогда в эти трещины обязательно полезут недруги Москвы и Баку.

В первую очередь будут действовать противники России. Наибольшую активность будут проявлять Евросоюз и Великобритания, желающие глобального геополитического поражения Москвы. С этой целью они давно проявляют активность на постсоветском пространстве, где-то с большим успехом (на Южном Кавказе это Армения, заморозившая участие в ОДКБ, выведшая часть российских пограничников со своих границ, принявшая закон об интеграции в ЕС), где-то с меньшим (в регионе это Грузия, отказавшаяся от введения антироссийских санкций и уже несколько лет борющаяся против европейского влияния на свои политическое поле и СМИ). Азербайджан для европейцев – самая желанная добыча на Южном Кавказе и вместе с тем самый не поддающийся влиянию партнер.



Дело, опять же, в азербайджанском принципе защиты государственного суверенитета. У делегирования Азербайджаном части своего суверенитета Европе нет ни малейшего потенциала, это нереальный сценарий, как бы ни складывались отношения Баку с другими партнерами, в том числе с Россией. Когда Брюссель говорит, что хочет получать больше азербайджанского газа, Баку отвечает – мы можем это сделать, но вы должны полностью профинансировать расширение газопроводов. Евросоюз не раз проявлял себя недружественно по отношению к Азербайджану, а Франция и вовсе реализует антиазербайджанскую политику, занимаясь милитаризацией Армении, что не способствует претворению в жизнь желаний Брюсселя о включении Баку в свою сферу влияния. "Уходить в Европу" Азербайджан точно не будет. Тем не менее, при продолжении российско-азербайджанского кризиса активность европейцев вырастет обязательно.



Во-вторых, расшатывать связи Москвы и Баку будут противники Азербайджана. И это даже не Республика Армения, как может показаться на первый взгляд – правительство Никола Пашиняна сейчас настроено на максимальное сокращение рисков для своей власти, что мотивирует его налаживать отношения с соседями. Разлад между Россией и Азербайджаном никак эту цель не приближает: контакты Еревана ни с Анкарой, ни с Баку от этого не улучшатся. Нет, речь идет о последних настоящих врагах Азербайджанской Республики – армянских националистах "карабахского клана" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном и их лоббистах в России. Армянские националисты видят в нынешней ситуации шанс для реванша того исторического поражения, которое они потерпели от азербайджанской армии в 2020 и 2023 годах. Их лоббисты в России вновь начинают разгонять азербайджанофобию в СМИ и соцсетях в надежде повлиять на общественное мнение и центры принятия решений в верхах.



Борьба с этими людьми является весьма существенным аспектом в нормализации российско-азербайджанских отношений. То, как резко нарастили свою активность в российских СМИ и соцсетях лоббисты армянских националистов, показывает, насколько нерешенной остается в России проблема совершенно искусственной, организованной извне азербайджанофобии. Это недопустимая ситуация, когда внешние политические круги, причем настроенные на повторное разжигание военного конфликта в важном для РФ регионе Южного Кавказа, заказывают в Москве информационную кампанию против российского союзника.

Какое-то время казалось, что лоббизм в России "карабахского клана" Кочаряна и Саргсяна постепенно сойдет на нет, поскольку армяно-азербайджанский конфликт урегулирован, сепаратистский проект Еревана упразднен, Никол Пашинян не хочет новой войны с Азербайджаном и не имеет даже связей с российской общиной армянской диаспоры – для лоббистов буквально не осталось работы. Однако антиазербайджанская вакханалия последних дней показала, что ни лоббисты никуда не делись, ни спонсирующие их политические силы не отказались от планов на реванш в войне с Азербайджаном.



Именно они, изнутри России, уже сейчас прилагают все усилия для развала российско-азербайджанского союзничества. Именно им больше всего выгодно разжигание ненависти к азербайджанцам в РФ – оно не только подрывает межнациональный мир в России, но и способствует возникновению новых инцидентов, из-за которых будет нарастать кризис между Москвой и Баку. Их способность негативно влиять на связи России с Азербайджаном – еще один непроработанный аспект нашего союзнического взаимодействия. Теперь его нужно проработать так же, как и механизмы оперативной совместной реакции на форс-мажоры.



В остальном мире у российско-азербайджанского кризиса нет бенефициаров. Турция, и так имеющая тесные союзнические отношения с Азербайджаном и стабильное взаимовыгодное партнерство с Россией, ничего не получает от нарастания двусторонних проблем Москвы и Баку. США при Дональде Трампе настроены на сворачивание своей активности в Европе и на Ближнем Востоке для сосредоточения на глобальном противостоянии с Китаем – и здесь Вашингтону нужно благорасположение как Москвы, так и Баку, одинаково работающих над укреплением отношений с Пекином: американцы скорее будут искать пути к подрыву российско-китайских и азербайджано-китайских контактов, чем уделять внимание ослаблению связей РФ и АР. Ирану в условиях резко усилившегося конфликта с Израилем необходимы прочные отношения и с Азербайджаном, и с Россией; проект международного транспортного коридора "Север-Юг" остается главным экономическим интересом Тегерана.



Таким образом, у России есть все возможности в кратчайшие сроки практическими действиями в правовом поле нормализовать политико-дипломатические связи с Азербайджаном. Нужны судебные разбирательства по двум инцидентам и усмирение азербайджанофобии в российском медиа-пространстве. Противники мира на Южном Кавказе пытаются обратить ситуацию в свою пользу, но одолеть их не составит большого труда при должной политической воле.