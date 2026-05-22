АЭС "Аккую" укрепит экологию Турции

Строящаяся в Турции атомная электростанция "Аккую" не только будет совершенно безопасной, но и внесет значительный вклад в экологию страны, поскольку будет абсолютно углеродно нейтральной, сообщили в "Аккую нуклеар".

Электроэнергия, которую будет производить строящаяся в Турции первая атомная электростанция в стране "Аккую", внесет весомый вклад в достижение климатических целей, поставленных страной, заявил председатель совета директоров компании "Аккую нуклеар" Антон Дедусенко.

"Помимо множества позитивных экономических эффектов, которые несет с собой проект "Аккую", производимая на АЭС электроэнергия внесет весомый вклад в достижение климатических целей Турции, в первую очередь углеродной нейтральности к 2053 году"

- Антон Дедусенко

Это очень важно в свете того, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в этом году пройдет в Турции. Председательство на СОР31, этой важнейшей площадке для климатических переговоров, - стратегический шаг для Турции, отражающий ее приверженность принципам устойчивого развития. Атомная энергетика - это не только источник стабильной низкоуглеродной генерации, но и технологическая платформа для решения более широкого круга климатических и инфраструктурных задач, отметил председатель совета директоров "Аккую нуклеар".

В ходе СОР31 Росатом намерен провести серию мероприятий для обсуждения практических решений атомной отрасли, которые помогают снижать углеродный след без ущерба для надежности энергоснабжения и экономического роста: эти решения уже доступны, имеют практическое применение и могут быть адаптированы под потребности конкретных стран и регионов, - отметил Дедусенко.

Российские атомные технологии будут представлены в российском павильоне в Анталье в ноябре, - добавил председатель совета директоров АО.

Напомним, ранее мы писали о том, что работы по строительству первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турецкой Республике завешены, заявил генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас на станции проходят холодные гидравлические испытания реактора, которые планируется завершить через несколько недель.

Далее "Росатом" планирует в июле выйти на так называемую "горячую обкатку" - главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС "Аккую". Если этот этап пройдет успешно и "горячая обкатка" покажет надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих режимах, можно будет готовиться к запуску энергоблока осенью, добавил Лихачев.