Экспорт нефти принес Ирану $3,5 млрд за две недели

Иран после снятия ограничений США на продажу нефти заработал на ее экспорте около $3,5 млрд. Ограничения были сняли согласно условиям меморандума, подписанного 18 июня.

Иран получил от экспорта нефти около $3,5 млрд с момента снятия американских ограничений, сообщают иранские СМИ.

Ограничения были сняты 18 июня, за две недели Исламская Республика поставила на мировой рынок 50 млн баррелей нефти, что принесло $3,5 млрд. В среднем суточные доходы Ирана от нефтяного экспорта в указанный период составили более $233 млн в сутки.

Ранее председатель парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что после приостановки американских санкций Иран стал экспортировать нефть по цене на 20% дороже.