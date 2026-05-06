Главы МИД России и Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры с главой дипведомства Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни, передает МИД России. Стороны обсудили ситуацию вокруг Персидского залива, подчеркнув важность реализации положений рамочного соглашения между Ираном и США.
"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта"
– МИД РФ
Стороны договорились продолжать контакты по ближневосточной теме в рамках Совбеза ООН.
Напомним, что США и Иран продолжают диалог по вопросу завершения конфликта.