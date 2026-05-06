Вестник Кавказа

Главы МИД России и Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

Сергей Лавров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили вопросы, связанные с Персидским заливом. Стороны договорились продолжать контакты.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры с главой дипведомства Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни, передает МИД России. Стороны обсудили ситуацию вокруг Персидского залива, подчеркнув важность реализации положений рамочного соглашения между Ираном и США. 

"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта"

– МИД РФ 

Стороны договорились продолжать контакты по ближневосточной теме в рамках Совбеза ООН. 

Напомним, что США и Иран продолжают диалог по вопросу завершения конфликта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.