Вопросы сотрудничества обсудили главы МВД Армении и Грузии

Глава МВД Армении провела в Ереване встречу с коллегой из Грузии. Стороны поговорили о вопросах сотрудничества между двумя ведомствами.

В Ереване 30 июня прошла встреча глав МВД Армении и Грузии Арпине Саркисян и Сулхана Тамазашвили.

Руководитель армянского ведомства поздравила коллегу из соседней республики с назначением на должность министра внутренних дел, пожелав ему эффективной деятельности.

Она также высоко оценила тесное взаимодействие между правоохранительными органами двух стран.

В свою очередь, Тамазашвили обратил внимание на то, что это его первый визит в Армению в должности главы МВД Грузии. Он добавил, что высоко ценит сложившиеся между двумя странами дружественные и партнерские отношения, выразив уверенность в том, что сотрудничество по линии МВД продолжит укрепляться и развиваться.

Кроме того, министры заявили о важности сохранения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Помимо этого, Тамазашвили пригласил Саркисян посетить Грузию. Армянский министр ответила согласием, заметив, что взаимные визиты придадут новый импульс расширению взаимодействия.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие обоюдный интерес.