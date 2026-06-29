Вестник Кавказа

ЧМ-2026: Норвегия пробилась в 1/8 финала

ЧМ-2026: Норвегия пробилась в 1/8 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В матче сборных Кот-д'Ивуара и Норвегии определился соперник Бразилии по 1/8 финала ЧМ-2026. Судьбу встречи решил мяч, забитый нападающим Эрлингом Холандом.

В Арлингтоне только что закончилась встреча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Счет открыл на 39-й минуте норвежский полузащитник Антонио Нуса. Кот-д'Ивуар отыгрался на 74-й минуте после точного удара полузащитника Амада Диалло. На 86-й минуте нападающий Эрлинг Холанд отправил второй мяч в сетку ворот ивуарийской сборной, принеся своей команде победу – 2:1 в пользу Норвегии.

В 1/8 финала вышла сборная Норвегии. Ее соперником на данной стадии будет команда Бразилии.

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