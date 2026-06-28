В Азербайджане в списках пропавших без вести остаются более 4 тыс человек

В Азербайджане обнародовали статистику по числу пропавших без вести в период армянской агрессии. К настоящему моменту пропавшими числятся свыше 4 тыс граждан Азербайджана.

О пропавших без вести гражданах Азербайджана в результате военной агрессии Армении рассказал на Международной конференции на тему "Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести и усиление сотрудничества" замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, генерал-лейтенант Шарафат Гасанов.

Всего в Государственной комиссии по пропавшим без вести зарегистрированы 4 010 человек на 30 июня 2026 года, из них 4 004 человека пропали без вести в ходе Первой Карабахской войны, а шестеро — в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны.

"Из 4 010 человек 3 228 являются военнослужащими, 782 — гражданскими лицами. Среди гражданских лиц — 71 несовершеннолетний, 288 женщин и 319 пожилых людей"

– Шарафат Гасанов

С 2014 года в Азербайджане проводится сбор биологических образцов у близких родственников пропавших без вести, на освобожденных территориях ведутся раскопки и поиски останков. К настоящему времени были обнаружены останки тел, предположительно принадлежащих 893 пропавшим без вести лицам.

С начала поисково-раскопочных работ на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях удалось выявить 32 массовых захоронения, в которых обнаружены останки сотен человек.

"По состоянию на 30.06.2026 года, по результатам судебной молекулярно-генетической экспертизы обнаруженных останков тел, идентифицированы личности 327 лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Информация о 226 из них была обнародована и передана их семьям, они захоронены в соответствии с требованиями законодательства и национально-религиозными традициями"

– Шарафат Гасанов