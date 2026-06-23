Глава Минздрава Армении примет участие в форуме в Стамбуле

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян посетит Стамбул, где примет участие в международном форуме, посвященном действиям систем здравоохранения в случае землетрясений.

Армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян станет участницей международного форума, который пройдет в Стамбуле (Турция) на уровне министров, распоряжение в связи с этим опубликовано на сайте правительства Армении.

Событие будет посвящено роли, которую системы здравоохранения могут играть в помощи людям при землетрясениях. Полное название форума – "Готовность и реагирование систем здравоохранения, направленные на снижение последствий землетрясений для здоровья населения".

Мероприятие стартует завтра и будет проходить на протяжении двух дней.

Из распоряжения следует, что расходы в связи с участием делегации РА в форуме оплатит принимающая сторона.