Вестник Кавказа

Турция работает над возобновлением переговоров по Украине

Турция работает над возобновлением переговоров по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции подтвердил работу над возобновлением российско-украинских переговоров. В прошлом году на территории республики прошло три раунда переговоров между представителями двух этих стран

Турция прилагает усилия для возобновления переговоров по Украине. Об этом заявил 29 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он отметил, что Анкара заинтересована в мире между Россией и Украиной.

"Она (Турция – прим. ред) работает над возобновлением переговоров и активизацией дипломатического процесса"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, в прошлом году Стамбул принял три раунда прямых переговоров России и Украины.

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