Самолеты свяжут Сухум и Петербург с 17 июля

Абхазия этим летом вновь будет доступна для авиапутешественников из Санкт-Петербурга. Первый прямой рейс в Сухум состоится в пятницу 17 июля.

Авиакомпания Nordwind этим летом будет выполнять прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Сухумом.

О запуске прямых рейсов с 17 июля сообщили в международном аэропорту "Сухум" имени В.Г. Ардзинба.

"Возобновление рейсов в Санкт-Петербург — долгожданное событие как для аэропорта, так и для пассажиров. <…> теперь прямое сообщение снова доступно"

– аэропорт Сухум

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на сайте перевозчика. Цены стартуют от 16,8 тыс в один конец. Рейсы из Петербурга дневные. Время в пути 4 часа 20 минут.

Отметим, что также между Санкт-Петербургом и Сухумом курсирует поезд, однако почти все билеты на него распроданы до конца летнего сезона.