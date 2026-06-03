Прямые рейсы из Екатеринбурга в Абхазию запустят с 1 июля

Авиасообщение между Екатеринбургом и абхазским городом Сухум откроется 1 июля с запуском регулярных рейсов компании "Уральские авиалинии".
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июля запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Сухум. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика
Рейсы запланированы дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта Кольцово, перелеты в данном направлении в настоящий момент не осуществляются.
Исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов прокомментировал запуск маршрута. Заявление приводит пресс-служба авиаузла.
"Полеты в Абхазию будут выполняться из Екатеринбурга впервые в новейшей истории"
— Александр Пастухов
Отметим, обновленный аэропорт Сухума возобновил работу после 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года по завершении первого этапа реконструкции