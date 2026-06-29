Катар назвал темы непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе

На непрямых переговорах в Дохе делегации США и Ирана обсудят ядерную программу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель МИД Катара.

Катар инициировал обсуждение ситуации вокруг Ормузского пролива и иранской ядерной программы в рамках текущих непрямых переговоров США и Ирана в Дохе. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Ситуация в Ормузском проливе, конечно, является одной из главных тем проходящих переговоров. Но это не единственный спорный вопрос, есть и другие, среди которых ядерная программа и региональная ситуация в целом"

- Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Доха настаивает на необходимости обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, который имеет статус международного. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проводят консультации исключительно через посредников.

Визит американских представителей в Катар организован для обсуждения различных региональных досье, включая ситуацию в Ливане. На данный момент прямых встреч на высоком уровне между делегациями США и Ирана не планируется, так как проведение таких переговоров возможно только при достижении результатов на техническом уровне.