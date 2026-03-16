Токаев попрощался с парламентом Казахстана

Казахстан открывает новую главу в летописи государственности, об этом заявил президент республики, выступая в парламенте, который прекращает работу в связи со вступлением в силу новой конституции с завтрашнего дня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня выступил на совместном заседании палат Парламента – двухпалатный парламент страны упраздняется, с 1 июля в стране вступает в силу новая конституция.

"Нашу сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба. Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию — мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности"

– Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что новая Конституция Казахстана вступит в силу завтра, 1 июля, двухпалатный парламент будет заменен на однопалатный.

"Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай"

– Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что первый в истории Казахстана профессиональный Парламент появился 30 лет назад, и все эти годы он играл важную роль в укреплении государственности, формировании национальной правовой базы и становлении рыночной экономики

Глава государства выразил особую благодарность нынешнему составу Парламента Казахстана и заметил, что "стремительно меняющийся мир требует по-настоящему решительных действий и новаторских подходов".

По словам Токаева, главная цель государства – повышение благосостояния граждан и их безопасность.

"Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего "здания" казахской государственности"

– Касым-Жомарт Токаев

Напомним, Конституция Республики Казахстан была принята на референдуме в 1995 году. В марте 2026 года на референдуме была приняла новая Конституция страны, которая вступает в силу с 1 июля 2026 года. Новый основной закон меняет политическую систему страны: двухпалатный парламент заменяется на однопалатный, в его состав войдет 145 депутатов.