Авиакомпания FlyOne соединила Батуми и Кишинев

В Грузии сообщили о запуске прямого рейса из столицы Молдавии в Батуми. Их будет выполнять молдавский авиаперевозчик.

Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne запустила прямой рейс из Кишинева в Батуми. Об этом рассказали в компании TAV Georgia, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми.

В течение летнего сезона полеты по данному направлению будут выполняться трижды в неделю.

На сегодняшний день отправиться из Кишинева в Батуми и в обратном направлении можно по понедельникам и четвергам, а с 14 июля добавят рейс по средам.