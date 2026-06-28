Вестник Кавказа

Авиакомпания FlyOne соединила Батуми и Кишинев

Вид на Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии сообщили о запуске прямого рейса из столицы Молдавии в Батуми. Их будет выполнять молдавский авиаперевозчик.

Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne запустила прямой рейс из Кишинева в Батуми. Об этом рассказали в компании TAV Georgia, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми.

В течение летнего сезона полеты по данному направлению будут выполняться трижды в неделю.

На сегодняшний день отправиться из Кишинева в Батуми и в обратном направлении можно по понедельникам и четвергам, а с 14 июля добавят рейс по средам.

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