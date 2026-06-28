Ирак может стать площадкой для переговоров США и Ирана

Посол Ирака в Москве заявил о том, что его страна может принять у себя делегации Ирана и США для предстоящих переговоров, если стороны ответят на предложение согласием.

Ирак готов стать площадкой для американо-иранских переговоров, такое заявление сделал посол страны в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа.

Он отметил, что руководство его страны готово принять переговорщиков в случае необходимости.

Также, он напомнил, что Ирак уже однажды был площадкой для непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона.

"В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров - США и Ирана"

– Абдул-Карим Хашим Мустафа

Посол подчеркнул, что война на Ближнем Востоке негативно сказалась на жизни как обычных жителей Ирака, так и граждан других стран региона.

"К сожалению, израильские и другие ракеты пролетали (в Иран - ред.) не только через иракское воздушное пространство, но и сирийское, ливанское, иногда иорданское, и лишь некоторые страны имеют технические возможности противостоять этому"

– Абдул-Карим Хашим Мустафа

Как обозначил посол в интервью ТАСС, Багдад всегда выступал за урегулирование ирано-американского конфликта и в настоящее время призывает сохранить достигнутый мир.