Ирак может стать площадкой для переговоров США и Ирана

Ирак готов стать площадкой для американо-иранских переговоров, такое заявление сделал посол страны в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа.
Он отметил, что руководство его страны готово принять переговорщиков в случае необходимости.
Также, он напомнил, что Ирак уже однажды был площадкой для непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона.
"В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров - США и Ирана"
– Абдул-Карим Хашим Мустафа
Посол подчеркнул, что война на Ближнем Востоке негативно сказалась на жизни как обычных жителей Ирака, так и граждан других стран региона.
"К сожалению, израильские и другие ракеты пролетали (в Иран - ред.) не только через иракское воздушное пространство, но и сирийское, ливанское, иногда иорданское, и лишь некоторые страны имеют технические возможности противостоять этому"
– Абдул-Карим Хашим Мустафа
Как обозначил посол в интервью ТАСС, Багдад всегда выступал за урегулирование ирано-американского конфликта и в настоящее время призывает сохранить достигнутый мир.