Вестник Кавказа

В Тель-Авиве озвучили условия для возобновления войны с Ираном

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Война между Израилем и Ираном может начаться снова, заявил глава Минобороны Израиля. Он также назвал условия, при которых это может произойти.

Боевые действия между Израилем и Ираном могут начаться снова, сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Израильский министр также назвал обстоятельства, при которых это может произойти.

По его словам, война может начаться снова в том случае, если президент США Дональд Трамп убедится в бессмысленности дальнейших переговоров.

Второй вариант развития событий, по словам главы МО Израиля, заключается в возможном обстреле Ираном Израиля, который и запустит новый виток эскалации.

"Если Иран нападет, то начнется Третья иранская война"

– Исраэль Кац

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