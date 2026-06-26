Новая политическая партия появилась в Грузии

В Грузии появилась партия "Сначала Грузия". Лидером выступает экс-адвокат Иванишвили Виктор Кипиани. По его словам, партия создана в ответ на ожидания, назревшие в грузинском обществе.

В Грузии официально основана новая политическая партия, она получила название "Сначала Грузия".

Учредительный съезд новой партии состоялся 28 июня в Тбилиси. Председателем стал Виктор Кипиани, который ранее представлял интересы Бидзины Иванишвили в международных судах. Соучредители и советники партии – Николоз Алавидзе и Георгий Тумасян. Политсовет включает следующих членов: Вахтанг Капанадзе, Валерий Чечелашвили, Русудан Тевзадзе, Николоз Хатиашвили, Георгий Антадзе.

Согласно заявлениям Кипиани, "Сначала Грузия" намерена превратить страну в регионального лидера, новая партия будет право-центристского толка.

Создание партии стало ответом на ожидания в стране, поделился Кипиани.

"Это — решение принято временем и теми ожиданиями, которые сформировались в стране. Поэтому с нашей стороны это лишь формальный ответ на эти ожидания. Этот день — начало большого путешествия. Надеюсь, это путешествие станет ответом на эти ожидания"

– Виктор Кипиани

Он добавил, что партия "Сначала Грузия" открыта для сотрудничества со всеми партиями, при это имеется особое отношение к "Альянсу оппозиции".

"У нас есть особое отношение к "Альянсу оппозиции", но считаем, что у партии достаточно ресурсов, чтобы развиваться вне альянса. Это не исключает личных контактов, они были, есть и останутся нашей особенностью"

– Виктор Кипиани