Протесты возле парламента разрешили проводить в Грузии до 8 июля

Жителям Грузии разрешили протестовать возле парламента в Тбилиси до 8 июля. При этом власти республики требуют, чтобы они не мешали движению транспортных средств.

МВД Грузии опубликовало на своем официальном сайте заявление, в котором разрешило проведение протестных акций в период до 8 июля.

Из документа следует, что демонстранты смогут протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом с ними. В то же время подчеркивается, что они не должны мешать движению пешеходов и транспортных средств.

Протестующим также необходимо обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и не мешать нормальному функционированию госорганов, предприятий, учреждений и организаций.

Ожидается, что акции протеста возле парламента будут проходить в Тбилиси каждый день с 19:00 до 00:00 по местному времени.