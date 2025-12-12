Владимир Путин направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравление с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.
Текст поздравительного послания российского лидера приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене"
– Владимир Путин
Российский президент также высоко оценил усилия Бердымухамедова по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между двумя странами.
Путин выразил уверенность, что отношения России и Туркменистана будут и впредь поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо дружественных народов двух государства, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в центрально-азиатском и каспийском регионах.
Российский лидер пожелал председателю Народного совета Туркменистана крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Гурбангулы Бердымухамедов сегодня отмечает 69-летие.
Поздравления в его адрес направили также другие официальные лица: председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.