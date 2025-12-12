Владимир Путин направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравление с днем рождения

Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова, которому сегодня исполняется 69 лет. Он высоко оценил усилия председателя Народного совета Туркменистана по развитию отношений двух стран.

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.

Текст поздравительного послания российского лидера приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене"

– Владимир Путин

Российский президент также высоко оценил усилия Бердымухамедова по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между двумя странами.

Путин выразил уверенность, что отношения России и Туркменистана будут и впредь поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо дружественных народов двух государства, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в центрально-азиатском и каспийском регионах.

Российский лидер пожелал председателю Народного совета Туркменистана крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Гурбангулы Бердымухамедов сегодня отмечает 69-летие.

Поздравления в его адрес направили также другие официальные лица: председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.