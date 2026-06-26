Вестник Кавказа

Глава ЕК прибудет в Армению 2 июля

Глава ЕК прибудет в Армению 2 июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скоро совершит визит в Ереван. В его программу входит встреча с премьер-министром Николом Пашиняном.

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в скором времени прибудет с визитом в Ереван, рассказали в департаменте информации и по связям с общественностью администрации премьер-министра РА.

В ведомстве уточнили, что рабочий визит главы ЕК в Армению состоится второго июля.

В ходе визита Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Арменпресс.

После встречи политики выступят с заявлениями. Кроме того, они дадут ответы на вопросы журналистов.

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