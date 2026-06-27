Вестник Кавказа

Рубио и Уиткофф обсудят соглашение с Ираном – СМИ

Рубио и Уиткофф обсудят соглашение с Ираном – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ сообщают, что госсекретарь США и спецпредставитель американского президента проведут телефонный брифинг на тему меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф проведут телефонный брифинг по подписанному меморандуму о взаимопонимании с Ираном, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Уточняется, что брифинг будет проведен для обеих палат американского Конгресса.

Как сообщает источник, он состоится 16.00 по местному времени (23.00 мск) в онлайн-формате. 

Согласно регламенту, Уиткофф и Рубио подключатся к брифингу по телефону.

Основной темой брифинга, ожидаемо, станет обсуждение деталей соглашения Вашингтона и Тегерана.

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