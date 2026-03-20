Пакистан провел операцию на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана в воскресенье провели наземную операцию в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном, объявил пакистанский министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар.
"Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию..., за которой последовали точечные удары в приграничном районе по убежищам и лагерям террористов группировок "Джамаат-уль-Ахрар" и "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана" - ред.), в результате чего были ликвидированы 29 мятежников"
– министр
В сообщении Тарара уточняется, что пакистанские силы выполнили точечные атаки и сумели ликвидировать три цели группировок в приграничной зоне, включая склады с оружием.
Пакистан намерен продолжать антитеррористические операции, нацеленные на устранение любой угрозы для безопасности страны, подчеркнул министр.