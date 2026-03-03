Моджтаба Хаменеи готов выступить посредником между Афганистаном и Пакистаном

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сегодня выступил с обращением к народам Афганистана и Пакистана, призвав их наладить отношения, чтобы избежать раскола в мусульманском мире.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал руководство и народы двух братских стран, Афганистана и Пакистана, наладить отношения друг с другом.

"Призываю сделать это во избежание раскола в мусульманском мире. Я, со своей стороны, готов принять необходимые меры"

- Моджтаба Хаменеи

Иранский лидер попросил глав государств сесть за стол переговоров, напомнив, что военный конфликт – не самая удачная попытка решить накопившиеся проблемы, передает иранское государственное информационное агентство Fars.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД ИРИ выразили обеспокоенность эскалацией конфликта между Афганистаном и Пакистаном и отметили, что сторонам конфликта нужно встать на путь дипломатии.

Представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Эсмаил Багаи отметил, что Афганистан понес большие утраты среди населения в результате недавних атак на Кабул, выразив глубокую скорбь по поводу погибших людей и разрушений, затронувших соседнюю страну. Также он подтвердил, что Иран готов оказать любую помощь для урегулирования разногласий и снижения напряженности между двумя конфликтующими странами.