Иран объявил о возобновлении авиасообщения между Тегераном и Дубаем

В Иране приняли решение возобновить после многомесячного перерыва рейсы Тегеран — Дубай. Первый полет по данному направлению запланирован на сегодня.

С сегодняшнего дня возобновляются рейсы из Тегерана в Дубай. Об этом пишут 29 июня иранские средства массовой информации.

Накануне о возобновлении полетов из иранской столицы в этот город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщил гендиректор Международного аэропорта имени Имама Хомейни (IKIA) Рамин Кашеф Азар. Он отметил, что это делается в целях облегчения поездок пассажиров и укрепления авиационных отношений.

Гендиректор воздушной гавани также добавил, что первый рейс запланирован на 29 июня.

Напомним, авиасообщение между Ираном и ОАЭ было прервано в конце февраля 2026 года, когда США и Израиль начали военную кампанию против Ирана.