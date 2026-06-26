Катар разблокирует $6 млрд замороженных активов Ирана

Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
Он отметил, что первая половина иранских средств уже готовится к поступлению в республику, тогда как над возвращением оставшейся части суммы профильные специалисты продолжают вести необходимую работу.
"В соответствии с реализованной программой, $6 из $12 млрд иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят в страну. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа"
- Масуд Пезешкиан
На фоне возвращения заблокированных финансовых средств правительство Ирана продолжает реализацию программ по восстановлению экономики и поддержке населения, включая увеличение финансирования продовольственных субсидий.
Отметим, газета The Wall Street Journal сообщала, что США совместно с Катаром работают над механизмом использования Ираном части замороженных средств для приобретения гуманитарных товаров. Издание подчеркивало, что сначала Тегеран получит доступ к хранящимся в эмирате $6 млрд.