Азербайджан призвал Израиль пересмотреть трактовку событий 1915 года

В МИД Азербайджана выступили с заявлением, призывающим Израиль пересмотреть решение о признании "геноцида армян". Баку отметил важность исторического подхода к сложной проблеме без политизации.

Баку призвал Тель-Авив более осторожно подойти к оценке трагических событий 1915 года в Османской империи и пересмотреть решение о признании "геноцида армян". В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные шаги не способствуют нормализации в регионе.

"Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, а лишь усугубляют существующие противоречия и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть это решение. Азербайджан по-прежнему твердо привержен соблюдению исторической правды, уважению принципов международного права и содействию прочному миру и стабильности в регионе"

– МИД АР

В МИД АР отметили неприемлемость односторонней трактовки сложных исторических событий и использования их в политическом пространстве.

Напомним, что правительство Израиля 28 июня утвердило резолюцию о признании "геноцида армян" в Османской империи. Инициативу представил глава МИД страны Гидеон Саар, который назвал это "моральным и историческим долгом".