Вестник Кавказа

Азербайджан призвал Израиль пересмотреть трактовку событий 1915 года

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана выступили с заявлением, призывающим Израиль пересмотреть решение о признании "геноцида армян". Баку отметил важность исторического подхода к сложной проблеме без политизации.

Баку призвал Тель-Авив более осторожно подойти к оценке трагических событий 1915 года в Османской империи и пересмотреть решение о признании "геноцида армян". В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные шаги не способствуют нормализации в регионе.  

"Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, а лишь усугубляют существующие противоречия и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть это решение. Азербайджан по-прежнему твердо привержен соблюдению исторической правды, уважению принципов международного права и содействию прочному миру и стабильности в регионе"

– МИД АР 

В МИД АР отметили неприемлемость односторонней трактовки сложных исторических событий и использования их в политическом пространстве. 

Напомним, что правительство Израиля 28 июня утвердило резолюцию о признании "геноцида армян" в Османской империи. Инициативу представил глава МИД страны Гидеон Саар, который назвал это "моральным и историческим долгом".

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