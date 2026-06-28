США и Катар обсудят соглашение по ядерной программе Ирана — СМИ

Американские переговорщики в Дохе обсудят детали сделки с Ираном, пишет информационный портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
Уточняется, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер встретятся в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Согласно источникам, стороны обсудят условия возможного соглашения по иранской ядерной программе.
Кроме того, Уиткофф и Кушнер планируют встречи и с другими представителями руководства Катара.
Также на следующий день запланированы переговоры иранской делегации с катарскими помредниками.
Напомним, ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что иранская делегация в ближайшее время направится в Катар, однако, с американскими переговорщиками встреча не запланирована.