Вестник Кавказа

США и Катар обсудят соглашение по ядерной программе Ирана — СМИ

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ сообщают, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф проведет переговоры с премьер-министром Катара и обсудит с ним детали возможного соглашения по иранской ядерной программе.

Американские переговорщики в Дохе обсудят детали сделки с Ираном, пишет информационный портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Уточняется, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер встретятся в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Согласно источникам, стороны обсудят условия возможного соглашения по иранской ядерной программе.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер планируют встречи и с другими представителями руководства Катара.

Также на следующий день запланированы переговоры иранской делегации с катарскими помредниками.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что иранская делегация в ближайшее время направится в Катар, однако, с американскими переговорщиками встреча не запланирована.

 

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