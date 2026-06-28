Пезешкиан: договоренности США и Ирана должны выполняться обеими сторонами

Иран готов выполнять свою часть обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США, если американская сторона будет выполнять свои, сообщил Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что договоренности имеют двусторонний характер и Тегеран будет выполнять условия, если их будет выполнять и Вашингтон.

"Договоренность - это двусторонний вопрос. Если американская сторона будет соблюдать договоренность, мы тоже выполним свои обязательства"

– Масуд Пезешкиан

По словам иранского президента, республика рационально воспринимает американские "бессмысленные провокации" и "необоснованные угрозы".