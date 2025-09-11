Азербайджан наращивает экспорт груш

В 2026 году Азербайджан продолжает наращивать экспорт груш, отправив за рубеж 2853 т продукции на $1,78 млн и впервые открыв рынки Сирии и Туркменистана.

В январе-апреле текущего года Азербайджан реализовал на внешних рынках 2853 т груш на сумму $1,78 млн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата республики.

Объем поставок увеличился на 38% в количественном выражении и на 18% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безусловным лидером среди импортеров остается Россия, куда направлено 2725 т плодов на $1,71 млн. Согласно данным за прошлый год, на долю российского рынка стабильно приходится около 95% всего экспорта.

Также продукция отгружалась в Казахстан, Грузию и ОАЭ. Знаковым событием отчетного периода стали первые в истории прямые поставки в Сирию, а также экспорт 3,4 т груш в Туркменистан, который состоялся впервые за последние 16 лет.

Стоит отметить, что в 2025 году Азербайджан впервые за 14 лет начал экспорт груш в Турцию, Грузию, Молдову и Монголию.